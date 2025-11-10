Destaca deportista tamaulipeco en los Juegos Nacionales

El Díazordacense Rodrigo Chávez Beltrán, Deportista de la Sección 52 del Sindicato de la Semarnat, destacó en su participación en la XXIX Edición de los Juegos Nacionales, Deportivos y Culturales del Sector Medio Ambiente en el Nacional que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Qué logró Rodrigo Chávez Beltrán en los Juegos Nacionales?

El deportista tamaulipeco participó en la zona III que incluye los estados de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas y Aguascalientes. En atletismo, Rodrigo Chávez Beltrán obtuvo el segundo lugar nacional en la carrera 10K y el quinto lugar en la carrera 5K, ganando previamente la etapa regional con dos primeros lugares, para asegurar su participación en la final nacional que se desarrolló del 3 al 7 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?