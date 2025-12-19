Llevan dinámicas a niñas y niños

En el marco de una fresca mañana, se llevó a cabo una amena convivencia navideña, en la que el Delegado Regional del Injuve Tamaulipas Ing Irving Treviño Mendoza, acompañado de las chicas del Voluntariado Misión Tamaulipas, llevaron alegría y sonrisas a las y los alumnos de la primaria Ignacio Zaragoza del Poblado Villarreales.

¿Qué actividades se realizaron durante la convivencia?

El convivio inició con una serie de animadas dinámicas en las que niñas y niños participaron activamente, recibiendo regalitos los ganadores de cada concurso, y un regalo especial para cada uno de los alumnos.

Detalles sobre la entrega de regalos a los alumnos

Durante esta convivencia, una familia altruista llegó para hacer entrega de regalos a cada uno de los pequeñines, pasando también momentos de convivencia con ellos, reiterando que este gesto es en agradecimiento al plantel del que formaron parte.