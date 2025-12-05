Previenen casos de ciberacoso

Una plática de prevención del delito enfocada al sexting (Cyber acoso), presentaron el delegado regional del Injuve Tamaulipas Ing. Irving Treviño Mendoza y la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Municipal Lic. Rebeca Mendoza Garibaldi.

¿Qué es el sexting y sus consecuencias?

La plática que incluyó la proyección de un video, fue presentada a alumnos de la Secundaria General Club de Leones, describiendo al sexting como el envío de mensajes y fotos con contenido sexual, su descripción y las consecuencias que puede traer, y si alguien lo ha sufrido la manera de ayudarles.

Acciones de Injuve Tamaulipas en la prevención del sexting

La iniciativa busca informar a los jóvenes sobre los riesgos del sexting y cómo prevenir el cyber acoso, promoviendo un ambiente escolar más seguro.