Previenen casos de ciberacoso

Previenen casos de ciberacosoEl delegado regional del Injuve Tamaulipas Ing. Irving Treviño Mendoza presentó una plática de prevención de este delito
Una plática de prevención del delito enfocada al sexting (Cyber acoso), presentaron el delegado regional del Injuve Tamaulipas Ing. Irving Treviño Mendoza y la Secretaria Ejecutiva de SIPINNA Municipal Lic. Rebeca Mendoza Garibaldi.
¿Qué es el sexting y sus consecuencias?
La plática que incluyó la proyección de un video, fue presentada a alumnos de la Secundaria General Club de Leones, describiendo al sexting como el envío de mensajes y fotos con contenido sexual, su descripción y las consecuencias que puede traer, y si alguien lo ha sufrido la manera de ayudarles.
Acciones de Injuve Tamaulipas en la prevención del sexting
La iniciativa busca informar a los jóvenes sobre los riesgos del sexting y cómo prevenir el cyber acoso, promoviendo un ambiente escolar más seguro.
