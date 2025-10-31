Arranca restauración de tubería de drenaje

La alcaldesa Nataly García Díaz dio el banderazo de inicio a una importante obra de saneamiento que ejecuta el Gobierno del Estado de Tamaulipas en la colonia Infonavit San Miguel Nuevo, en beneficio de cientos de familias.

¿Qué incluye el proyecto de saneamiento?

Este proyecto integral contempla la sustitución total de la red de drenaje con tubería nueva de PVC, así como la instalación de descargas domiciliarias y tomas de agua potable en toda la colonia, garantizando un entorno más sano, seguro y ecológico para sus habitantes.

Nataly García Díaz agradeció el apoyo y compromiso de nuestro Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, quien continúa impulsando obras que mejoran la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

¿Quiénes estuvieron presentes en el arranque de la obra?

En este arranque de obra, se contó con la presencia del Lic. Noé Esquivel Morales, Técnico de la Dirección de Programas Federales de la Secretaría de Bienestar Social.

¿Cuál es la reacción de los vecinos?