Activan semana de salud pública

Con el apoyo del Gobierno Municipal 2024-2027, presidido por la alcaldesa Nataly García Díaz, a través de la Dirección de Salud y de manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria IX, se puso en marcha la Semana Nacional de Salud Pública 2025, con el lema 'Unidos por tu Salud, Construyendo tu Bienestar'.

La jornada inició con una Brigada Médica Asistencial en el ejido Lucio Blanco, donde se brindaron consultas médicas y dentales, atención psicológica, vacunación, medicamentos, orientación sobre alimentación sana, prevención de cáncer infantil y vacunación a mascotas.

Por parte del municipio, se entregaron medias de compresión, productos lácteos, lentes, cortes de pelo y masajes terapéuticos, refrendando el compromiso con la salud en todos los sectores.

En representación de la presidenta municipal, Nataly García Díaz, asistió el secretario de Ayuntamiento, Joselino Grosso Espinoza. También estuvieron presentes el jefe de la Jurisdicción, Rogelio Arnoldo Olivares Villarreal; el director de Salud municipal, LE Benito González Ramírez; la delegada del ejido, Irma Ramírez; y personal de salud y Atención Ciudadana.

El Dr. Rogelio Arnoldo Olivares Villarreal, en su mensaje, hizo un llamado a la acción conjunta por la salud universal, en la que se involucren el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones de salud, ya que la salud es un derecho que debe ser garantizado desde la infancia, para tener un México más sano, justo y resiliente.