Arranca pavimentación

Continuando con la transformación del municipio más joven de Tamaulipas, la Alcaldesa Nataly García Díaz dio el banderazo de arranque a la obra de pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Juan Álvarez entre sexta y octava.

Acompañada de vecinos del sector que serán beneficiados con esta obra de pavimentación y parte de su equipo de trabajo, la primera mujer en gobernar el municipio más joven de Tamaulipas destacó la gran labor que se realiza en equipo haciendo historia en muchos ámbitos, por lo que pidió no bajar la guardia para seguir haciendo grandes todos los proyectos que permitirán la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.