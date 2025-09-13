Presenta Nataly su primer informe

La alcaldesa del municipio más joven y próspero de Tamaulipas, Nataly García Díaz, presentó este viernes su primer informe de gobierno de la administración 2024-2027, destacando los logros alcanzados y el impacto positivo de los proyectos desarrollados en Díaz Ordaz.

En su discurso, la alcaldesa expresó su agradecimiento a la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum y al gobernador Américo Villarreal Anaya, por su apoyo y colaboración, los cuales han sido fundamentales para la ejecución de diversas obras en beneficio de la comunidad.

En representación del mandatario estatal, estuvo presente el secretario de Desarrollo Rural, Pesca, Caza y Acuacultura, Ing. Antonio Varela Flores, y en representación del secretario general de Gobierno, acudió el representante de la SGG en la zona norte, José Manuel López Hernández.

Acompañaron a la alcaldesa los presidentes municipales de Reynosa, Carlos Peña Ortiz; de Matamoros, Alberto Granados Fávila; y de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera; además de diputados y distinguidos invitados.

García Díaz mencionó que, con el respaldo del gobernador, se ha facilitado la aprobación de proyectos importantes para el desarrollo del municipio, abarcando áreas clave como infraestructura, pavimentaciones, servicios públicos, programas municipales y sociales, educación, seguridad, apoyo al campo, cultura y deporte.

Entre los mayores logros, destacó el inicio de la construcción de una Unidad Médica Familiar del ISSSTE, que beneficiará a más de dos mil derechohabientes de Díaz Ordaz y la región. También resaltó la entrega, por primera vez, de un bono a maestras y maestros, becas y apoyos a estudiantes y madres trabajadoras, entre otros beneficios que consolidan la transformación del municipio más joven de Tamaulipas.