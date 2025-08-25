Rinden cuentas en CBTis 220

La C.P. Alicia Cortez Chapa Directora del CBTis 220, presentó el Informe de Actividades y Rendición de Cuentas del ciclo escolar 2024-2025, en una reunión en la que estuvieron presentes el Secretario de Ayuntamiento Ing. Joselino Grosso Espinoza, en representación de la Alcaldesa Nataly García Díaz, distinguidas autoridades de la DGETI Tamaulipas, autoridades educativas, asociaciones civiles, padres de familia, estudiantes, personal docente y administrativo.

En su informe, la Directora destacó que los alumnos del plantel tienen mejores oportunidades al obtener su certificado de bachillerato y un título de técnicos profesionales, lo cual facilita su rápida inclusión al sistema laboral o al nivel superior, remarcando las modalidades de la educación Dual.

Resaltó las estrategias que se realizan para disminuir la deserción escolar y elevar el aprovechamiento académico a través de tutorías, lo que permite conservar y mejorar el alto nivel académico que ha llevado a obtener reconocimientos estatales, para los alumnos y docentes del plantel.

También, dio a conocer los trabajos de mantenimiento a la infraestructura, mobiliario y equipo, se reforzaron las actividades en los talleres y clubs como parte fundamental para la formación integral de los educandos.

La Directora C.P Alicia Cortez Chapa, agradece la presencia de las Autoridades Municipales, Estatales, Sociedad Civil, Padres y Madres de familia, jóvenes estudiantes y personal del plantel, por estar presentes en este evento de Rendición de Cuentas