Informan bomberos gasto en seguridad

Con el objetivo de mantener la confianza ciudadana y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, el titular de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Falcón Uribe, informó detalladamente sobre el destino de los recursos obtenidos durante la colecta pasada, mismos que fueron utilizados para fortalecer las condiciones de trabajo del personal operativo.

De acuerdo con el reporte oficial, con los recursos recaudados se adquirió un refrigerador de uso doméstico y un microondas, destinados al personal que permanece en guardias continuas las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Asimismo, se compró e instaló un boiler para el aseo personal de los elementos, cubriendo también la mano de obra necesaria para su correcta instalación.

En materia de capacitación y operación, se adquirió un simulador para maniobras de primeros auxilios, herramienta clave para reforzar el entrenamiento del personal. Además, se compró un motor para el abastecimiento de agua potable en las instalaciones, así como el pago de la mano de obra correspondiente para su instalación.

El informe también detalla que se realizaron trabajos de mantenimiento general, incluyendo la reparación de fugas de agua, compra de materiales, pago de mano de obra y otras acciones necesarias como la reparación de neumáticos y diversos arreglos que requerían atención inmediata.

En cuanto a la imagen institucional y la correcta identificación del personal, se adquirieron camisetas con las insignias oficiales del departamento para cada elemento, así como pantalones para completar el uniforme del personal activo y de apoyo voluntario.

La inversión total ascendió a 36 mil 699 pesos, además de 175 dólares que se encontraban en existencia. Actualmente, permanece bajo resguardo un monto adicional de 20 mil 619 pesos en efectivo, el cual, según se informó, será debidamente desglosado y comunicado a la ciudadanía en caso de ser utilizado.

Finalmente, Gerardo Falcón Uribe agradeció la confianza de la población y reiteró que Protección Civil es una responsabilidad compartida, subrayando que "Protección Civil somos todos".



