Sofocan incendio en ejido Valadeces

Como parte del fortalecimiento de la cultura de la prevención, elementos de Protección Civil y Bomberos, bajo la dirección de Gerardo Falcón Uribe, atendieron recientemente un reporte de incendio registrado en el ejido Valadeces, a través del número de emergencias.

De manera inmediata, se trasladaron al lugar unidades de Bomberos y servicios de emergencia. A su arribo, los pobladores de la comunidad ya habían logrado controlar el fuego, por lo que el personal especializado procedió a sofocar por completo el siniestro y asegurar el área, evitando que las llamas se reavivaran.

El incendio consumió en su totalidad una recámara, presuntamente a causa de un corto circuito. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Ante estos hechos, Protección Civil exhorta a la ciudadanía a revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas, así como a adoptar medidas preventivas que reduzcan el riesgo de incendios y otros incidentes en el hogar.

"La Protección Civil somos todos", culminó el comunicado, reiterando el llamado a la corresponsabilidad social para prevenir emergencias y salvaguardar la integridad de las familias.



