Entrega Nataly nueva vialidad

Continuando con el impulso a vialidades más ágiles y seguras, la Alcaldesa Nataly García Díaz inauguró este miércoles la pavimentación de la calle Francisco I Madero en el tramo entre las calles quinta y sexta.

Acompañada de funcionarios, vecinos del sector, directivos y docentes del Cobat 09, la Alcaldesa cortó el listón inaugural para abrir a la circulación esta importante arteria, dando un gran avance para cerrar un circuito inteligente al conectar el sector oriente con la avenida Hidalgo y las calles Díaz Ordaz y López Mateos.

Como parte de las mejoras en esta calle, además de la pavimentación se realizó la reposición con tubería de PVC de la red de drenaje y agua potable para beneficio de todos los vecinos de este sector.

Los directivos del Cobat 09 y vecinos, agradecieron esta obra que sin duda alguna vendrá a ser de gran beneficio y mejorará la circulación en este sector.