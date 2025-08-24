Destacan la valentía de combatientes del fuego

En el marco de la conmemoración del Día del Bombero en México, celebrado cada 22 de agosto, Gerardo Falcón Uribe, titular de Protección Civil y Bomberos de Díaz Ordaz, envió un emotivo mensaje de reconocimiento a su equipo de trabajo, destacando la valentía y el compromiso con el que día a día arriesgan su vida por la seguridad de las familias del municipio.

A través de redes sociales, Falcón Uribe felicitó a los elementos de la corporación, resaltando la disciplina y la entrega con la que cumplen su labor en situaciones de riesgo como incendios, rescates, incidentes con materiales químicos y desastres naturales.

“Felicidades muchachos por su gran dedicación y disciplina en su tarea como bomberos de nuestro municipio. Muchas felicidades y que Dios los siga guiando a realizar con esmero su noble y heroica labor, enhorabuena”, expresó el funcionario en su mensaje.

El Día del Bombero en México se instituyó en 1873, cuando se formó en Veracruz el primer cuerpo de bomberos del país. Desde entonces, cada 22 de agosto se rinde homenaje a estos hombres y mujeres que, pese a los riesgos que enfrentan, siempre brindan un saludo y una sonrisa a la comunidad a la que sirven.