Invitan a museo de Díaz Ordaz

Invitan a museo de Díaz OrdazCada vez más los objetos, fotos, muebles y equipos que se pueden admirar en este espacio en la Casa de Cultura
El Profesor Héctor Treviño García encargado del Museo Municipal, dijo que residentes de ambos lados de la frontera continúan visitando este espacio cultural, por lo que reiteró la invitación a la población en general para visitarlo, y tengan momentos de convivencia en familia.
El también cronista municipal, dijo que gracias a la generosa donación de residentes locales y del Valle de Texas, son cada vez más los objetos, fotos, muebles y equipos que se pueden admirar en este espacio en la Casa de Cultura.
"Tenemos una excelente participación de nuestra gente, muchas personas incluyendo familias completas, llegan al museo Municipal, donde quedan sorprendidos de tanta historia de nuestro municipio, que se conserva aquí".
Agregó que la visita más reciente fue del exvocalista del Grupo Musical "Los Tropicanos de San Francisco" Juan Ramón Díaz "El Chino", quien se llevó una grata sorpresa al encontrar una copia de su cartilla militar entre los objetos que se exhiben en el Museo.