Invitan a museo de Díaz Ordaz

El Profesor Héctor Treviño García encargado del Museo Municipal, dijo que residentes de ambos lados de la frontera continúan visitando este espacio cultural, por lo que reiteró la invitación a la población en general para visitarlo, y tengan momentos de convivencia en familia.

El también cronista municipal, dijo que gracias a la generosa donación de residentes locales y del Valle de Texas, son cada vez más los objetos, fotos, muebles y equipos que se pueden admirar en este espacio en la Casa de Cultura.

"Tenemos una excelente participación de nuestra gente, muchas personas incluyendo familias completas, llegan al museo Municipal, donde quedan sorprendidos de tanta historia de nuestro municipio, que se conserva aquí".