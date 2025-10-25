Acercan museo a las escuelas

Al continuar el programa Museo en tu Escuela con el propósito de acercar la historia local a las nuevas generaciones y fortalecer el sentido de identidad cultural desde las aulas, más escuelas están siendo visitadas.

En una nueva jornada, el programa visitó la Primaria Justo Sierra del Ejido Valadeces y la Primaria 20 de Noviembre del poblado Venecia, donde estudiantes tuvieron contacto directo con material histórico y relatos que forman parte del legado del municipio.

¿Cuál es la importancia del programa?

El director del Museo Histórico Municipal, profesor Héctor Treviño García, dijo que esta actividad se realiza con entusiasmo y dedicación al llevar este valioso contenido hasta las escuelas. Destacó que mantener viva la memoria de lo que somos es clave para la formación de ciudadanos conscientes de su origen.

¿Qué buscan lograr con Museo en tu Escuela?