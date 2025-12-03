Descuentos del 100% en el predial

El Gobierno Municipal de Gvo. Díaz Ordaz, encabezado por la Lic. Nataly García Díaz, te invita a aprovechar el descuento del 100 por ciento en recargos del impuesto predial, que está disponible para todos los contribuyentes durante este mes de diciembre, ya que esta será la última oportunidad en este 2025.

Detalles sobre el descuento del 100% en recargos

Recuerda que, al cumplir con tu obligación fiscal, contribuyes directamente a las mejoras de tu comunidad, como la pavimentación, bacheo, alumbrado público, saneamiento y muchos otros servicios que benefician a nuestro municipio.

Beneficios para pensionados y adultos mayores

Además, el Gobierno Municipal ha dispuesto un 50 por ciento de descuento especial para pensionados, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, para que todos puedan beneficiarse de este incentivo.