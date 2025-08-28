Inicia construcción de aula didáctica

La alcaldesa Nataly García Díaz, acompañada del director, Hermes Osiris Castillo Salinas, puso en marcha la construcción de una aula didáctica en la Secundaria Técnica #48 "Servando Canales Molano" en Congregación Valadeces.

"Gracias al Gobierno Humanista del Dr. Américo Villarreal Anaya y su visión de un futuro mejor con una mejor educación, hoy se inicia la construcción de un aula didáctica en este plantel, lo que sin duda alguna vendrá a beneficiar a toda la comunidad educativa al tener un espacio seguro donde desarrollar sus habilidades" -expresó-.

Agregó que en esta obra se invertirá 1 millón 700 mil pesos, agradeciendo al Lic. Sergio Castillo, director general de ITIFE, su gran apoyo para hacer realidad este proyecto.