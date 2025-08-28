Inicia construcción de aula didáctica

Inicia construcción de aula didácticaNataly García Díaz acompañada del director Hermes Osiris Castillo Salinas, puso en marcha la obra
La alcaldesa Nataly García Díaz, acompañada del director, Hermes Osiris Castillo Salinas, puso en marcha la construcción de una aula didáctica en la Secundaria Técnica #48 "Servando Canales Molano" en Congregación Valadeces.
"Gracias al Gobierno Humanista del Dr. Américo Villarreal Anaya y su visión de un futuro mejor con una mejor educación, hoy se inicia la construcción de un aula didáctica en este plantel, lo que sin duda alguna vendrá a beneficiar a toda la comunidad educativa al tener un espacio seguro donde desarrollar sus habilidades" -expresó-.
Agregó que en esta obra se invertirá 1 millón 700 mil pesos, agradeciendo al Lic. Sergio Castillo, director general de ITIFE, su gran apoyo para hacer realidad este proyecto.
García Díaz dijo que con esta obra se hace justicia histórica para nuestras escuelas, permitiendo además a la plantilla escolar el entorno adecuado para cumplir su misión de educar a las futuras generaciones.