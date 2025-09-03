Arrancan clases en el CBTis 220

Con una matrícula histórica de más de 530 alumnos, el Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 220 (CBTis 220), da la más cordial bienvenida al Ciclo Escolar 2025-2026 a quienes este día, inician una nueva etapa en su formación académica.

La directiva del plantel, indicó que esta fecha marca un momento histórico para la institución, ya que tanto las y los alumnos de nuevo ingreso como quienes continúan con su preparación en los semestres subsecuentes, se integran oficialmente al Bachillerato Nacional, un proyecto educativo de gran alcance impulsado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta Constitucional de México.

Con entusiasmo y compromiso, en el CBTis 220, se reafirma la misión de formar generaciones con valores, conocimiento y visión de futuro, confiando en que este nuevo ciclo será una etapa de grandes aprendizajes y crecimiento personal para cada estudiante.