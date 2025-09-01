Apoya municipio clínica de voleibol

Con una iniciativa del Síndico Municipal Ing. Artemio Flores Milán y el apoyo del Gobierno Municipal que preside Nataly García Díaz a través de la Dirección de Deportes, se llevó a cabo la Conferencia y Clínica de Voleibol "Jugando en Grande, Historias de Éxito en el Voleibol Internacional".

Como invitados especiales y protagonistas del evento, participaron el jugador internacional en Francia (MVP) del Torneo de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol, Ing. Josué López, y el Ing. Josimar Navarro Silva, jugador del equipo de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, representante de México en los recientes Juegos Panamericanos celebrados en Uruguay.

También estuvo presente el entrenador de la selección de Tamaulipas y formador de grandes talentos que ponen en alto el nombre de nuestro estado, Prof. Jorge Luis Álvarez Sánchez, quien invitó a los jóvenes a la sana práctica del deporte.

En el presídium, destacó la presencia del Secretario de Ayuntamiento, Joselino Grosso Espinoza en representación de la Alcaldesa Nataly García Díaz, el Coordinador Regional del INJUVE Tamaulipas, Ing. Irving Treviño Mendoza, y el Director de Deportes Lic. Alfredo Rosales.