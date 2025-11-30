Capacitan a productores contra gusano barrenador

Atendiendo instrucciones de la alcaldesa Nataly García Díaz para el apoyo a los ganaderos, se llevó a cabo una capacitación para la detección y combate al gusano barrenador a través de la Dirección de Desarrollo Rural que dirige el Ing. Jaime Eduardo Chavana Ruvalcaba.

En esta jornada, también se hizo entrega de kits de medicamentos para el control del gusano barrenador, una herramienta esencial para evitar la aparición y propagación de esta plaga que afecta al ganado.

Con estas acciones el gobierno municipal 2024-2027, reafirma el compromiso con el campo y con quienes sostienen la actividad ganadera en Díaz Ordaz, entregando apoyos que fortalecen su trabajo y protegen su patrimonio.

Los insumos fueron adquiridos en negocios locales, impulsando la economía de nuestra comunidad.

Gracias al compromiso de nuestras y nuestros contribuyentes del impuesto predial, seguimos impulsando programas que generan resultados reales para las familias diazordacenses.