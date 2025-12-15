Aseguran en Díaz Ordaz tres vehículos con blindaje artesanal

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron tres vehículos con blindaje artesanal, así como cartuchos y cargadores para diversas armas, durante un operativo realizado en el ejido Valadeces, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional, el aseguramiento se llevó a cabo el pasado 13 de diciembre, como parte de patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres implementados en la región, en coordinación entre ambas corporaciones.

Las acciones estuvieron a cargo de personal adscrito a la Cuarta Región Militar y a la Octava Zona Militar, en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de inhibir actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes. La dependencia destacó que el operativo se realizó con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos.