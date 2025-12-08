Trabajan contra la violencia a la mujer

Como parte de las actividades de los 16 Días de Sensibilización contra la Violencia hacia las Mujeres, la alcaldesa Nataly García Díaz, estuvo presente en el torneo relámpago de voleibol femenil realizado en El Vivero.

La alcaldesa, destacó que estas acciones, permiten prevenir, atender y visibilizar todas aquellas formas de violencia que desafortunadamente aún persisten.

Remarcó que, desde el Gobierno Municipal 2024-2027 y en colaboración con el Centro Libre y el Instituto Municipal de las Mujeres, se reafirma el compromiso de seguir construyendo espacios seguros, informativos y de acompañamiento para cada mujer de nuestro municipio.

Exhortó a seguir defendiendo y ampliando las conquistas que con tanto esfuerzo se han logrado, como el derecho al voto y la participación en cargos de elección popular. Cada paso en la cancha, en la comunidad y en la vida pública representa un avance hacia la igualdad que todas merecen.

Finalmente, señaló que con unidad, conciencia y acciones firmes, y siempre con el respaldo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, se continua trabajando para garantizar el bienestar de nuestras mujeres, nuestras familias y de todo Gustavo Díaz Ordaz.