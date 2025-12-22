Inaugura Nataly nueva obra de pavimentación

La presidenta municipal de Díaz Ordaz Nataly García Díaz encabezó el banderazo de inauguración de la obra de pavimentación de la calle Juan Álvarez, en el tramo comprendido entre Sexta y Octava.

Impacto en la comunidad

Con esta acción, el Gobierno Municipal logra el cierre de un circuito vial inteligente, el cual contribuye a una mayor seguridad, mejor movilidad y accesos más rápidos para las y los habitantes de las colonias Nuevo Repueblo, Prado Sur y Barrio del Bordo Sur, al conectarlas de manera directa con la Avenida Miguel Hidalgo.

La alcaldesa destacó que esta obra es resultado del trabajo constante y del compromiso de su administración por ofrecer vialidades dignas, al tiempo que agradeció a la ciudadanía la confianza, comprensión y paciencia mostradas durante el desarrollo de los trabajos.

Acciones de la autoridad

"Cada avance es posible gracias al respaldo de nuestra gente. Seguimos trabajando con paso firme a través del programa permanente de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de vialidades, porque calles dignas significan bienestar y una mejor calidad de vida para todas y todos", expresó.

Detalles de la obra

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Díaz Ordaz reafirma su compromiso de continuar impulsando obras que transformen positivamente el entorno urbano del municipio.