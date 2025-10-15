Aprueba cabildo el acceso a Banobras

La alcaldesa Nataly García Díaz, presidió esta mañana la XXII Sesión Ordinaria de Cabildo, donde se aprobó por unanimidad la autorización para acceder al programa de Banobras Faismun, "Gestión de Recursos Provenientes del Fondo de Infraestructura Social". García Díaz destacó que la participación del gobierno municipal 2024-2027 en este programa es un paso histórico para el avance de infraestructura en nuestro municipio, contando siempre con el apoyo de nuestro Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya. Este programa tiene el objetivo de mejorar las finanzas municipales para proyectos de obras que permitan mejorar la calidad de vida de las familias Díazordacenses, adelantando recursos del programa FAISMUN. "Agradezco el apoyo del Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de Banobras, y la presencia del Dr. Antonio Galván, delegado federal de Banobras en Tamaulipas, quien nos dio a conocer los beneficios del mencionado programa durante la XXII Sesión de Cabildo" - expresó la Presidenta Municipal.