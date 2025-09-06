Asignan a director de atención ciudadana

La Presidenta Municipal, Nataly García Díaz, entregó el nombramiento como Director de Atención Ciudadana al C. José Cruz López, quien desde hoy se integra al equipo de trabajo del Gobierno Municipal 2024-2027.

Durante el acto oficial, la Alcaldesa subrayó la relevancia de esta dependencia, al ser el primer vínculo entre el Ayuntamiento y la población, lo que representa una responsabilidad clave para escuchar y dar solución a las necesidades de los ciudadanos.

"Confío en que José Cruz López desempeñará su labor con honestidad, compromiso y cercanía con la gente, porque la Atención Ciudadana es el puente directo con la sociedad, y de ahí parte nuestra labor como servidores públicos", expresó García Díaz.