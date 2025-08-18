Finalizan trabajos de pavimentación

Concluidos quedaron los trabajos de pavimentación de la calle Francisco I Madero en el tramo entre las calles quinta y sexta, brindando a las y los automovilistas una vialidad más segura, cómoda y digna.

Con la pavimentación de esta arteria se cierra un circuito inteligente más, para mejorar el acceso a la calle sexta donde se encuentra ubicado el Cobat 09, además de conectar la calle Madero con la avenida principal Miguel Hidalgo y la calle López Mateos.

Con esta obra se mejora la movilidad, se impulsa el desarrollo y se fortalece la calidad de vida de las familias que transitan y viven en esta zona.

El Gobierno Municipal 2024-2027 que preside la Alcaldesa Nataly García Díaz, refrenda el compromiso del programa permanente de ampliación, rehabilitación y mejoramiento de vialidades para el bienestar de las y los Díazordacenses.

Seguimos trabajando con el corazón para que Díaz Ordaz siga avanzando.