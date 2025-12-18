Inicia rehabilitación del edificio Banrural

Con el respaldo del Gobierno del Estado, la alcaldesa Nataly García Díaz dio inicio a la rehabilitación del edificio de Banrural, obra que permitirá fortalecer la atención a la ciudadanía y dignificar los espacios públicos del municipio.

Durante el arranque de los trabajos, la Presidenta Municipal estuvo acompañada por integrantes del H. Cabildo, funcionarios y trabajadores del Gobierno Municipal 2024-2027, donde destacó el apoyo decidido del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, para hacer posible este importante proyecto.

Acciones de la autoridad

"Agradezco de todo corazón el respaldo de nuestro Gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, para iniciar la rehabilitación de este edificio, en el cual se concentrarán diversas dependencias estatales y municipales, facilitando la atención y los trámites que realiza la ciudadanía", expresó la alcaldesa.

Agregó, que esta rehabilitación permitirá brindar un mejor servicio a la población, ya que los ciudadanos podrán realizar diferentes gestiones en un solo espacio, optimizando tiempos y mejorando la calidad de la atención.

Impacto en la comunidad

Asimismo, resaltó que, tras más de 25 años de abandono, gracias a la intervención del Gobernador, el municipio más joven de Tamaulipas contará con un edificio digno y funcional, reafirmando el compromiso de seguir sirviendo con responsabilidad y cercanía a la población.

Detalles confirmados

Esta obra representa un paso importante en el fortalecimiento de la infraestructura pública y en la mejora de los servicios que el Gobierno Municipal ofrece a las y los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz.