Participa Díaz Ordaz en Feria Tamaulipas

La Alcaldesa del municipio más joven de Tamaulipas acompañó al Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya y su esposa Dra. María de Villarreal en la inauguración de la Feria Tamaulipas 2025 en Ciudad Victoria, la capital de nuestro estado.

Con mucho orgullo, Díaz Ordaz está presente con su stand donde se muestra un pedacito de nuestra historia, nuestras raíces y el talento de nuestra gente.

Además, se compartieron con los asistentes a esta gran Feria de los Tamaulipecos, productos elaborados en nuestro municipio, hechos por manos trabajadoras y con mucho corazón.

Este importante evento, encabezado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya, representa una gran oportunidad para fortalecer los lazos entre los 43 municipios y mostrar lo mejor de nuestra gente.

El acto inaugural fue encabezado por el Gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, acompañado por su esposa, la Dra. María de Villarreal, Presidenta del DIF Tamaulipas, así como por funcionarios estatales, autoridades federales y presidentes municipales de toda la entidad.