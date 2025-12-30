Paran cruces con el Chalán

Por seguridad de los usuarios ante los fuertes vientos que se presentan en la región, se han suspendido las actividades en el cruce internacional donde se utiliza un chalán para el transporte de autos y peatones entre los Ébanos Texas y Díaz Ordaz, Tamaulipas.

A través de la página oficial del medio de transporte, se dio a conocer que se interrumpe la actividad para garantizar la seguridad de los usuarios este lunes, y al mejorar las condiciones del clima se procederá a la adecuación de los caminos para el ascenso y descenso al chalán.

Acciones de la autoridad ante condiciones climáticas adversas

Juan H. Garza, funcionario de este medio de transporte, dijo que una vez que se den las condiciones seguras para prestar el servicio, se pondrá nuevamente en funcionamiento, lo cual será avisado oportunamente.

Impacto en la comunidad por cierre del cruce fronterizo

Por ser periodo vacacional, el cierre del chalán no ocasionará inconvenientes a niños y jóvenes que cruzan para asistir a la escuela en los Estados Unidos, pero sí a quienes buscan cruzar para visitar a sus familiares.