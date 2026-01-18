COBAT 09 imparte el taller ´Apropiación del MCCEMS´

Con el firme compromiso de fortalecer la calidad educativa y promover la actualización permanente del personal docente, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, Plantel 09 (COBAT 09), dio inicio el taller "Apropiación del MCCEMS: Contextos, Comunidades y Articulación de Saberes".

Detalles del taller MCCEMS en COBAT 09

Este importante espacio formativo es impartido a los docentes del plantel por la Directora del Plantel, Lic. Claudia del Carmen Peña Villa, en coordinación con la Responsable Académica, Lic. Laura Lizett de Hoyos Solís, como resultado de una gestión académica orientada a generar acciones que fortalezcan la práctica docente y la implementación del nuevo modelo educativo.

Objetivos del taller de actualización docente

El taller tiene como propósito fortalecer la comprensión y aplicación del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS), a partir del análisis de los contextos escolares, las comunidades educativas y la articulación de saberes, favoreciendo así una enseñanza más integral, pertinente y contextualizada.

Compromiso del plantel con la educación

Esta actividad se desarrollará a lo largo de tres días, iniciando en la presente fecha, y forma parte de las estrategias de actualización y fortalecimiento académico impulsadas por la Dirección del Plantel, reafirmando su compromiso con el desarrollo profesional docente y la mejora continua de los procesos educativos en beneficio de la comunidad estudiantil del COBAT 09.