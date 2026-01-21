Activa municipio Biblioteca Móvil

La alcaldesa Nataly García Díaz puso en marcha esta mañana el programa municipal "Biblioteca Móvil", con el objetivo de promover y reforzar el hábito de la lectura entre niñas, niños y adolescentes.

Acompañada de integrantes del H. Cabildo, funcionarios estatales, municipales, autoridades educativas, alumnos y madres de familia, la alcaldesa cortó el listón inaugural de este nuevo proyecto en las instalaciones de la escuela 1 de Mayo.

"Nuestro municipio es el único en Tamaulipas que cuenta con esta biblioteca móvil en la que alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, podrán leer los libros con los que se ha equipado este espacio de lectura, donde podrán soñar, imaginar y crear".

¿Qué es la Biblioteca Móvil y cómo funcionará?

La "Biblioteca Móvil", estará llegando a los diferentes planteles educativos de nuestro municipio, donde las y los alumnos podrán participar además de manera interactiva en este proyecto donde destacan, los cuentos de ayer para los niños de hoy, presentándose la lectura del cuento Hansel y Gretel, adaptado a los tiempos de la época moderna con el uso de la tecnología y las redes sociales.

Detalles sobre la inauguración del programa educativo

La inauguración de la Biblioteca Móvil se realizó en un ambiente festivo, donde se destacó la importancia de fomentar la lectura desde una edad temprana. La alcaldesa enfatizó que este programa es un esfuerzo por mejorar la educación y el acceso a la literatura en el municipio.

Impacto esperado en la comunidad educativa

Con esta iniciativa, se espera que más niños y adolescentes se interesen por la lectura, lo que podría tener un impacto positivo en su rendimiento académico y desarrollo personal. La Biblioteca Móvil se convierte en una herramienta clave para fortalecer el hábito lector en la comunidad.