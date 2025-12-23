Homenajean a bomberos con cena navideña

En un emotivo gesto de reconocimiento y solidaridad, los elementos de Protección Civil y Bomberos (PCyB) fueron homenajeados con una opípara cena navideña, gracias al altruismo del empresario Filiberto Mora y su esposa Isabel Vázquez, propietarios de Tacos y Quesabirrias "Fili".

¿Cómo se llevó a cabo el homenaje a Protección Civil y Bomberos?

La convivencia fue otorgada como muestra de agradecimiento a la dedicación, valentía y alto sentido de servicio que diariamente demuestran los elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes trabajan incansablemente por la seguridad y bienestar de la ciudadanía, muchas veces arriesgando su propia integridad.

Acciones de empresarios locales en apoyo a Bomberos

Este noble gesto resalta la importancia de la colaboración entre la sociedad y el sector empresarial para fortalecer los lazos comunitarios y reconocer a quienes, con profesionalismo y vocación, atienden emergencias y protegen vidas.

El personal en pleno de PCyB, expresó su sincero agradecimiento a los empresarios culinarios por este significativo detalle, que no solo brindó un momento de convivencia y celebración, sino que también reafirmó el valor del reconocimiento social hacia su labor.

Impacto del reconocimiento en la comunidad

Acciones como esta reflejan el compromiso y la sensibilidad de los empresarios locales, quienes con altruismo contribuyen a fortalecer el espíritu de unidad y gratitud en fechas tan significativas como la Navidad.