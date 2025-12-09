Encienden la Navidad en Díaz Ordaz

En un ambiente lleno de magia, ilusión y espíritu navideño, la alcaldesa Nataly García Díaz participó como invitada de honor en el Festival Navideño y el encendido del pino de la Secundaria General Club de Leones, atendiendo la atenta invitación de la directora del plantel, Mtra. Alicia Ávila Cadena.

¿Qué destacó la alcaldesa en el Festival Navideño?

Durante su intervención, la alcaldesa destacó la alegría reflejada en los rostros de las y los estudiantes, así como de sus familias, quienes con su presencia dieron vida a una tradición que fortalece los lazos de paz, unión, esperanza y armonía en esta temporada decembrina.

Asimismo, aprovechó la ocasión para desear a directivos, docentes, alumnos y padres de familia una Navidad colmada de bendiciones, invitándolos a permitir que la luz y el espíritu navideño iluminen cada uno de sus hogares.

Momentos emotivos durante el encendido del pino navideño

El momento más esperado de la tarde se llenó de emoción cuando, tras el conteo regresivo, el pino navideño ubicado en una de las áreas verdes de la escuela se encendió, despertando aplausos, sonrisas y un ambiente festivo entre todos los presentes.

En el presídium acompañaron a la alcaldesa el Síndico Artemio Flores Milán, el Secretario del Ayuntamiento Joselino Grosso Espinoza, la directora del DIF Evelyn Hernández Rivera —en representación de la Lic. Nallely García Díaz— y la Directora de Educación Mtra. Claudia Isela García.

Participación de autoridades en el evento escolar

El evento dejó claro que, con la participación de la comunidad escolar y autoridades municipales, el espíritu navideño sigue fortaleciendo los valores que unen a Díaz Ordaz.