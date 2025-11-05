Promueven tradiciones con concurso de catrinas

En el marco de la celebración del Día de Muertos y como parte de la promoción a las tradiciones mexicanas, se llevó a cabo el Festival MICTLAN 2025 por parte del Gobierno Municipal 2024-2027 que preside la Alcaldesa Nataly García Díaz, a través de la Casa de Cultura.

¿Qué ocurrió?

La parte central del evento fue el Concurso de Catrinas, donde el jurado calificador integrado por Magda Nelly Treviño, Linda Carol Ibarra Valadez y Rodolfo Nájera Flores, tuvo un difícil trabajo ante la creatividad y desempeño de las participantes.

En la categoría infantil, Camila Eli Rodríguez Salinas recibió el premio por el primer lugar, Mia Alaffa segundo lugar, y Alexa Silva Hernández el tercer lugar.

En la categoría juvenil, Ileana Gutiérrez Mireles recibió el premio de primer lugar, Lili González de León segundo lugar y Daniela Sosa Rodríguez el tercer lugar.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?