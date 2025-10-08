Tamaulipas

Arranca el proyecto Museo en mi Escuela

Para fortalecer el conocimiento y el orgullo por la historia local entre las nuevas generaciones
  • 08 / Octubre / 2025 -
En la primaria Gral. Lázaro Cárdenas del Ejido San Vicente del Potrero, inicio el proyecto "Museo en mi Escuela".

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y el orgullo por la historia local entre las nuevas generaciones, dio inicio el proyecto 'Museo en mi Escuela', impulsado por el Gobierno Municipal que encabeza la alcaldesa Nataly García Díaz, a través del Director del Museo Municipal, Profr. Héctor Treviño García.

Este programa busca acercar la historia del municipio a los alumnos de nivel básico en un ambiente sencillo, cordial y participativo, permitiendo que niñas y niños conozcan los orígenes y evolución de su escuela, comunidad y municipio.

Durante las visitas escolares, se realiza una exposición itinerante de objetos y aparatos históricos, acompañada de explicaciones claras y amenas sobre su uso y relevancia en distintas épocas. Esta dinámica permite que los estudiantes comprendan de manera visual y práctica cómo ha cambiado su entorno a lo largo del tiempo.

El Profr. Treviño García destacó que la primera presentación del proyecto se llevó a cabo con gran éxito en la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas ubicada en el Ejido San Vicente del Potrero, agradeciendo a la directora del plantel, Marlén Aidé Cuarenta López, y al personal docente por su colaboración y disposición para facilitar esta actividad educativa y cultural.

La importancia de este proyecto radica en que rescata, difunde y valora la historia del municipio más joven de Tamaulipas, sembrando en la niñez un sentido de identidad y pertenencia que contribuye al fortalecimiento de la comunidad.

Con acciones como, 'Museo en mi Escuela', el gobierno municipal reafirma su compromiso con la educación, la cultura y la preservación del patrimonio histórico de Díaz Ordaz, fomentando en los niños el respeto por sus raíces y el conocimiento de su historia local.

