Clausura Nataly festival cultural

Con todo éxito concluyó en el municipio más joven de Tamaulipas el XXXII Festival Internacional En la Costa del Seno Mexicano, que se llevó a cabo con la participación de los 43 municipios de nuestro estado.

En el Festival impulsado por el gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, se tuvo la participación de artistas internacionales, nacionales y locales en eventos con gran asistencia de adultos, jóvenes y niños que disfrutaron por igual la participación de cada uno de los grupos artísticos.

En este municipio, se presentaron el grupo Warislove con su concierto Rockteño, Soraima y sus Huastecos, el grupo Tayer con un homenaje a Piporro, el Cirko Frontera, Hnos del Equilibrio, Madame Saxi de origen francés con sus artes circenses, Aglaé Salinas y su espectáculo México en mi Alma, cerrando con broche de oro el grupo La Trenza, América Grande Otra Vez, recibiendo cada uno de ellos un reconocimiento por su participación.