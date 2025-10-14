Clausura Nataly festival cultural

Clausura Nataly festival culturalCon todo éxito concluyó en Díaz Ordaz el XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano
Con todo éxito concluyó en el municipio más joven de Tamaulipas el XXXII Festival Internacional En la Costa del Seno Mexicano, que se llevó a cabo con la participación de los 43 municipios de nuestro estado.
En el Festival impulsado por el gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, se tuvo la participación de artistas internacionales, nacionales y locales en eventos con gran asistencia de adultos, jóvenes y niños que disfrutaron por igual la participación de cada uno de los grupos artísticos.
En este municipio, se presentaron el grupo Warislove con su concierto Rockteño, Soraima y sus Huastecos, el grupo Tayer con un homenaje a Piporro, el Cirko Frontera, Hnos del Equilibrio, Madame Saxi de origen francés con sus artes circenses, Aglaé Salinas y su espectáculo México en mi Alma, cerrando con broche de oro el grupo La Trenza, América Grande Otra Vez, recibiendo cada uno de ellos un reconocimiento por su participación.
El gobierno municipal 2024-2027 que preside la alcaldesa Nataly García Díaz, agradece al gobernador, Américo Villarreal Anaya la oportunidad de ser parte de este Festival coordinado por el ITCA, la Secretaría de Bienestar y la Dirección de Arte y Cultura, celebrando lo mejor de nuestra identidad y de nuestra gente. ¡Gracias por ser parte de esta fiesta cultural que une corazones a través del arte!