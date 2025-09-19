Trailer embiste transporte escolar de Díaz Ordaz; 20 estudiantes resultan lesionados

Un camión escolar del CBTis #220, que trasladaba a 35 estudiantes, fue impactado por un tráiler a la altura del poblado Aguelles, dejando como saldo 20 jóvenes con lesiones leves.

De acuerdo con los primeros reportes, una posible falla mecánica en el autobús habría reducido su velocidad, situación que el conductor del trailer no evitó, embistiendo la unidad y sacándola de la carretera.

Elementos de Protección Civil de Díaz Ordaz informaron que, pese a lo aparatoso del choque, no se registraron heridos graves, calificando el resultado como un "verdadero milagro". Todos los estudiantes fueron trasladados a un hospital para descartar golpes internos y recibir atención médica.