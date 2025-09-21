Expresa alcaldesa solidaridad con los alumnos de CBTis

La Alcaldesa Nataly García Díaz, expresó su solidaridad a las familias, alumnos y personal del CBTis 220 que vivieron un lamentable accidente en la carretera ribereña en el municipio de Reynosa.

Dijo que la mayoría de los alumnos no presentan lesiones graves; sin embargo, fueron canalizados oportunamente para la atención correspondiente.

Agregó, que la mayor atención se centró en tres jóvenes que presentaron lesiones de mayor consideración y uno de ellos requirió de atención mayor, recibiendo toda la atención médica necesaria.

"Las instituciones públicas de salud están en toda la disposición de dar seguimiento a los casos de los jóvenes que lo requieran, al igual que una servidora, siempre comprometida con el bienestar y la salud de los estudiantes".

La Alcaldesa, añadió que están en comunicación y coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Media Superior, para dar puntual seguimiento a cada uno de los estudiantes y garantizar la atención que se requiera.

Reconoció y agradeció al equipo de Protección Civil y Bomberos, así como el respaldo brindado por sus compañeros del Centro Regional y del municipio de Reynosa y Camargo.

Lamentó profundamente que se presenten este tipo de situaciones, sobre todo cuando se trata de estudiantes que diariamente viajan desde Reynosa a nuestro municipio para seguir con sus estudios.

Finalmente, reiteró el compromiso de seguir reforzando todas las medidas de seguridad necesarias. Unidos y trabajando en equipo, velando siempre por la tranquilidad y bienestar de los estudiantes de todos los niveles.