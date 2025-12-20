Visita alcaldesa escuela primaria

En un ambiente lleno de alegría, unión y espíritu navideño, se llevó a cabo el Festival Navideño 2025 en la escuela primaria Leona Vicario de Congregación Valadeces, evento que contó con la distinguida presencia de la alcaldesa Nataly García Díaz como invitada de honor.

El festival fue organizado con gran dedicación por la directora del plantel, Mtra. Esmeralda Cuevas Flores, en coordinación con directivos, docentes y padres de familia, quienes unieron esfuerzos para brindar a las alumnas y alumnos una mañana muy especial, reafirmando los valores de la convivencia, la armonía y el trabajo en equipo.

Las y los estudiantes participaron con entusiasmo en diversas presentaciones artísticas, demostrando su talento y emoción, mientras compartían este significativo momento acompañados de sus familias, fortaleciendo así los lazos comunitarios y el sentido de convivencia que caracterizan estas fechas decembrinas.

Durante el evento, la alcaldesa Nataly García Díaz destacó la importancia de este tipo de actividades que fomentan la convivencia familiar y el espíritu navideño. "Vivimos una mañana llena de alegría, sonrisas y muchísima ilusión. Ver a las y los alumnos emocionados en sus brillantes participaciones, acompañados de sus familias, hizo de este festival una experiencia que verdaderamente llena el alma", expresó. Asimismo, externó sus mejores deseos para que esta Navidad llegue a cada hogar con bendiciones, bienestar y mucha paz.

Entre los invitados especiales se contó con la presencia del supervisor escolar de la zona 143, Francisco Sánchez Ruiz; la directora del DIF municipal, Evelyn Hernández Rivera; el tesorero municipal, Luis Eduardo Rodríguez Rivera; y la delegada de la Congregación Valadeces, Elizabeth Durán Islas.

Este festival navideño reafirma el compromiso de la comunidad educativa y de las autoridades municipales por promover espacios de sana convivencia, alegría y valores, manteniendo vivo el espíritu navideño en beneficio de las niñas, niños y sus familias.



