Tiene el Cobat 09 nuevos maestros

La Lic. Claudia del Carmen Peña Villa Directora del COBAT 09 "Ramiro Iglesias Leal", anunció este martes la visita al plantel, del Coordinador de Zona 02 Ing. Ramiro Valencia Pérez.

El funcionario, durante esta visita hizo entrega de nombramientos definitivos a los docentes que participaron en el proceso de USICAMM, consolidando así su basificación.

La Directora, junto al equipo docente y administrativo, acompañó este importante evento, reafirmando el compromiso de COBAT 09 con la calidad educativa y el crecimiento profesional de sus maestros.

Durante su mensaje, el Coordinador también dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, transmitiendo palabras de motivación y compartiendo el respaldo del Director General, C.P. Víctor Manuel González Salum.