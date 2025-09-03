Entrega alcaldesa 300 Vales por la Educación

La Alcaldesa Nataly García Díaz, presidio la entrega del programa municipal "Vales por la Educación", en beneficio de 300 estudiantes de preescolar y primaria y sus familias.

La Presidenta del municipio más joven de Tamaulipas, agradeció la aprobación del H. Cabildo para este programa en el que se entregan dos vales de 500 pesos cada uno, para la compra de uniformes y calzado escolar lo que sin duda alguna representa un gran apoyo para la economía familiar de las familias beneficiadas.