Entrega Nataly su informe de gobierno

En el marco de la Primera Sesión Solemne de Cabildo, la Presidenta Municipal Nataly García Díaz entregó su primer informe de gobierno del periodo 2024-2027 a cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento.

Luego de la entrega del cuadernillo, en el que se informa sobre el estado que guarda la administración 2024-2027, la alcaldesa agradeció al Síndico y Regidores por el trabajo realizado, aplicando una nueva forma de hacer política para recuperar la confianza de la ciudadanía.

"Demostramos que estamos unidos. Me da mucho gusto ver que dejamos importantes precedentes con nuestra manera de trabajar; hemos hecho historia en muchos rubros a nivel nacional, lo que nos permite estar a la altura de municipios más grandes y con mayor presupuesto. Sigamos trabajando con más fuerza", expresó la alcaldesa.