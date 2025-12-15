Alistan encendido del pino y desfile

En Díaz Ordaz todo se encuentra listo para lo que será el mejor espectáculo navideño de la Frontera Grande, con el desfile de luces, la Caravana Coca Cola 2025 y el encendido de pinos navideños en Congregación Valadeces y la cabecera municipal.

Presidido por la Alcaldesa Nataly García Díaz, integrantes del H. Cabildo, distinguidos visitantes y como invitados especiales todo el pueblo de Díaz Ordaz, el histórico evento tendrá lugar este lunes 15 de diciembre, iniciando en Congregación Valadeces a partir de las 6:00 p.m. donde se espera una gran asistencia de familias que disfrutarán de esta mágica experiencia.

En la cabecera municipal, el desfile, con la participación de escuelas, clubes de servicio, comercios y la sociedad en general en decenas de carros alegóricos iluminados con luces multicolores , comenzará en el puente blanco y recorrerá la avenida principal hasta llegar a la calle López Mateos. Desde ahí, tomará rumbo hacia la plaza principal Benito Juárez, frente a la presidencia municipal.

La Alcaldesa Nataly García Díaz encabezará el encendido del tradicional pino navideño, seguido de un gran festival cómico-musical que incluirá sorpresas y regalos para los más pequeños, haciendo una especial invitación para que nadie se quede sin participar en este memorable evento.



