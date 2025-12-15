Alistan encendido del pino y desfile

Alistan encendido del pino y desfileEvento tendrá lugar este lunes 15 de diciembre, iniciando en Congregación Valadeces
En Díaz Ordaz todo se encuentra listo para lo que será el mejor espectáculo navideño de la Frontera Grande, con el desfile de luces, la Caravana Coca Cola 2025 y el encendido de pinos navideños en Congregación Valadeces y la cabecera municipal.
Presidido por la Alcaldesa Nataly García Díaz, integrantes del H. Cabildo, distinguidos visitantes y como invitados especiales todo el pueblo de Díaz Ordaz, el histórico evento tendrá lugar este lunes 15 de diciembre, iniciando en Congregación Valadeces a partir de las 6:00 p.m. donde se espera una gran asistencia de familias que disfrutarán de esta mágica experiencia.
En la cabecera municipal, el desfile, con la participación de escuelas, clubes de servicio, comercios y la sociedad en general en decenas de carros alegóricos iluminados con luces multicolores , comenzará en el puente blanco y recorrerá la avenida principal hasta llegar a la calle López Mateos. Desde ahí, tomará rumbo hacia la plaza principal Benito Juárez, frente a la presidencia municipal.
La Alcaldesa Nataly García Díaz encabezará el encendido del tradicional pino navideño, seguido de un gran festival cómico-musical que incluirá sorpresas y regalos para los más pequeños, haciendo una especial invitación para que nadie se quede sin participar en este memorable evento.