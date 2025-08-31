Celebran su primera reunión informativa

El Ballet Folklórico Quetzalia del CBTis No. 220, realizó con éxito su primera sesión informativa correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. La reunión fue dirigida por el instructor Prof. Juan Arellano Herrera y el productor general del ballet, Tec. Víctor Hugo Olivares Zapata.

Durante esta importante sesión, se presentaron los ejes de trabajo y proyectos clave que fortalecerán la labor artística y cultural del grupo en el nuevo ciclo. Entre los eventos destacados que Quetzalia prepara con entusiasmo se encuentran:

La Celebración de la Independencia de México, Fiesta de Xantolo, Participación en el desfile de la Revolución Mexicana y el Encuentro Nacional de Arte y Cultura (ENAC DGETI)

Este último, el ENAC DGETI, representa un compromiso artístico de alto nivel, para el cual el grupo comenzará su preparación desde ahora, con fuerza y pasión.

Los integrantes del ballet se mostraron entusiastas y comprometidos, conscientes del impacto positivo que su trabajo genera no solo en el CBTis 220, sino también en la comunidad en general.

Asimismo, se destacó el incremento en la matrícula de ingreso al CBTis No. 220, lo que se traduce en una valiosa oportunidad para que Quetzalia siga creciendo y sumando nuevos talentos apasionados por el arte y la cultura.

Este renovado impulso administrativo y artístico reafirma el compromiso de Quetzalia con la promoción del folclore mexicano, llevando nuestras tradiciones a más espacios y audiencias.