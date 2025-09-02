Agradece alcaldesa apoyo a la educación

En un ambiente muy emotivo y con mucha civilidad, se llevó a cabo la mañana de este lunes el inicio del ciclo escolar 2025-2026 en las instalaciones de la escuela primaria Genaro G. Ruiz.

La ceremonia fue presidida por la Alcaldesa Nataly García Díaz, el Ing. Oscar Xitec Pérez Contreras Subsecretario de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Energético, en representación del Gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, el Mtro. Gustavo Tirso Villafranca Alvarado, representante del Secretario de Educación Miguel Ángel Valdez García, supervisores escolares y directores de distintos planteles del municipio, la niña Fanny Flores Flores, el Anfitrión Director del Plantel Juan Manuel Montemayor Espinoza y Autoridades Estatales, Municipales y Educativas.

En su mensaje, la Alcaldesa Nataly García Díaz, agradeció al Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal, su respaldo constante a la educación, lo que permite brindar a niñas y niños las herramientas necesarias para seguir construyendo un mejor futuro.