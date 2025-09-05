Celebran a los abuelitos

Celebran a los abuelitosEmotivos momentos se vivieron en la Guardería DIF, con la realización del evento "Un Almuerzo con mi Abuelito"
En un ambiente lleno de sonrisas, abrazos y alegría, las niñas y niños convivieron con sus abuelitos compartiendo un delicioso desayuno, fortaleciendo así los lazos familiares y reconociendo el invaluable papel que ellos tienen en sus vidas.
Cada instante estuvo marcado por la ternura, recordando a todos los presentes la importancia de mantener viva la conexión entre generaciones y de valorar a los abuelos como verdaderos pilares de amor y sabiduría en la familia.
El evento fue posible gracias al respaldo y compromiso de la Alcaldesa Nataly García Díaz, la Presidenta del DIF Lic. Nallely García Día, y la Directora del Sistema DIF, C. Evelyn Hernández, así como al incansable trabajo y entrega del personal de la Guardería DIF, quienes con dedicación hicieron de este encuentro una experiencia inolvidable para chicos y grandes.