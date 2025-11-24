Quema de pastizal acaba en incendio

El reporte de un incendio en el patio vehicular del municipio movilizó a los bomberos alrededor de las 14:42 horas, acudiendo los elementos de manera inmediata para atender la emergencia.

Al arribar, se confirmó que el fuego consumía un antiguo camión escolar, utilizado como bodega para resguardar herramienta de trabajo del personal municipal. Lamentablemente, la unidad fue calcinada en su totalidad.

Gracias a la rápida intervención del personal municipal y del cuerpo de Bomberos, el incendio fue controlado antes de que se propagara al resto del parque vehicular que se resguarda en ese mismo espacio, el cual se encontraba muy cerca del siniestro.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con las observaciones del Departamento de Bomberos, el fuego se originó por una quema de pastizal sin supervisión en la parte trasera del área, la cual avanzó hasta alcanzar el camión escolar, iniciando el incendio que consumió tanto el vehículo como la herramienta almacenada.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los bomberos actuaron de manera rápida y efectiva, logrando controlar la situación antes de que el fuego se extendiera a otros vehículos en el patio. La intervención oportuna fue clave para evitar daños mayores en el área.

¿Cuáles son las consecuencias del incendio?

El incendio dejó como resultado la pérdida total del camión escolar y de las herramientas que se encontraban en su interior. Este incidente resalta la importancia de supervisar las quemas en áreas cercanas a instalaciones municipales para prevenir futuros siniestros.