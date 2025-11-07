Tamaulipas

Arranca construcción de nueva plaza pública

Alcaldesa Nataly García destacó que esta obra representa un paso importante hacia la justicia social y el desarrollo equitativo
  • Por: Francisco Valdivia
  • 07 / Noviembre / 2025 -
Alcaldesa Nataly García Díaz, dio el banderazo de inicio a la construcción de la plaza pública en el ejido Buena Vista.

Las familias del Ejido Buenavista recibieron una excelente noticia por parte de la alcaldesa Nataly García Díaz, quien dio el banderazo de arranque a la construcción de la primera etapa de una plaza pública, un espacio que promoverá el sano entretenimiento y la convivencia familiar.

¿Cuál es la importancia de la nueva plaza pública?

Durante el evento, la alcaldesa destacó que esta obra representa un paso importante hacia la justicia social y el desarrollo equitativo en las comunidades rurales del municipio. "Queremos saldar deudas históricas con los ejidos y brindar a niñas y niños beneficios de los que sus padres no pudieron disfrutar, dándoles oportunidad de tener un lugar donde puedan jugar y convivir con plena armonía", expresó la alcaldesa.

Con esta gestión, por primera vez en la historia del Ejido Buenavista, sus habitantes contarán con un sitio digno donde las niñas, niños y familias podrán reunirse, disfrutar actividades recreativas y fortalecer los lazos comunitarios.

¿Qué compromiso asume la alcaldesa?

García Díaz reiteró su compromiso de seguir trabajando con el corazón para el bienestar de las familias y continuar impulsando obras que transformen positivamente la vida de las y los ciudadanos de Gustavo Díaz Ordaz. ¡Seguimos trabajando con el corazón para el bienestar de nuestras familias!

