Arranca construcción de nueva plaza pública

Las familias del Ejido Buenavista recibieron una excelente noticia por parte de la alcaldesa Nataly García Díaz, quien dio el banderazo de arranque a la construcción de la primera etapa de una plaza pública, un espacio que promoverá el sano entretenimiento y la convivencia familiar.

¿Cuál es la importancia de la nueva plaza pública?

Durante el evento, la alcaldesa destacó que esta obra representa un paso importante hacia la justicia social y el desarrollo equitativo en las comunidades rurales del municipio. "Queremos saldar deudas históricas con los ejidos y brindar a niñas y niños beneficios de los que sus padres no pudieron disfrutar, dándoles oportunidad de tener un lugar donde puedan jugar y convivir con plena armonía", expresó la alcaldesa.

Con esta gestión, por primera vez en la historia del Ejido Buenavista, sus habitantes contarán con un sitio digno donde las niñas, niños y familias podrán reunirse, disfrutar actividades recreativas y fortalecer los lazos comunitarios.

¿Qué compromiso asume la alcaldesa?