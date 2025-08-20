Aprueba la donación de terrenos a escuelas

En la XVIII Sesión Ordinaria de Cabildo presidida por la alcaldesa Nataly García Díaz, se aprobó por unanimidad un importante acuerdo para dar certeza legal a los planteles educativos del municipio.

La medida perfecciona lo aprobado en la XIII Sesión de Cabildo, referente a la donación de predios donde se ubican jardines de niños, primarias y secundarias. Con esta modificación, los terrenos serán donados ahora al Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación, lo que permitirá que cada institución escolar pueda contar con la certeza legal de los predios donde están ubicadas.

La alcaldesa, destacó que este paso representa un avance trascendental para garantizar la seguridad jurídica de las escuelas y, sobre todo, para brindar tranquilidad a las familias: "De esta manera damos certeza legal y seguridad a los planteles donde nuestras niñas, niños y jóvenes estudian y se forman para el futuro", expresó.

Finalmente, García Díaz reiteró que su administración seguirá trabajando en acciones que fortalezcan la educación en Díaz Ordaz: "¡Por la educación, sigamos construyendo juntos un mejor mañana para nuestros estudiantes!"