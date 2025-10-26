Donan constructores al DIF de Díaz Ordaz

Reafirmando su compromiso con las familias más vulnerables del municipio, la alcaldesa Nataly García Díaz logró concretar una importante gestión ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la cual realizó una generosa donación en apoyo al Sistema DIF Díaz Ordaz.

Gracias a las gestiones de la presidenta municipal, el DIF recibió un donativo por $25,676.87 pesos, recursos que se destinarán a fortalecer los programas y acciones sociales que diariamente benefician a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

La alcaldesa García Díaz agradeció profundamente el respaldo y compromiso social de la CMIC, destacando el valioso apoyo del Ing. Roberto Avilés Arizpe, Presidente del Comité Directivo Regional de Reynosa, por sumarse a esta noble causa que impulsa el bienestar y la esperanza en Díaz Ordaz.

"Con alianzas como ésta, seguimos construyendo un Díaz Ordaz más solidario y con mejores oportunidades para todos. Agradezco a la CMIC por su sensibilidad y por confiar en el trabajo que realizamos desde el gobierno municipal y el DIF", expresó la presidenta municipal.

Esta acción refleja el poder de gestión y liderazgo de la alcaldesa Nataly García Díaz, quien continúa generando vínculos con el sector empresarial para fortalecer los programas sociales y mejorar la calidad de vida de las familias diazordacenses.