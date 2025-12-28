Vive Casa Hogar noche especial

Con un ambiente lleno de calidez, sonrisas y espíritu navideño, la Casa Hogar vivió una noche profundamente especial dedicada al amor y respeto hacia nuestras abuelitas y abuelitos.

¿Cómo se celebró la Navidad en Casa Hogar?

La Presidenta del DIF, Nallely García Díaz, acompañada de la Directora Evelyn Hernández, compartieron momentos de cercanía y cariño con las y los adultos mayores, reafirmando que en estas fechas —y siempre— no están solos.

Durante la velada se entregaron regalitos navideños y se compartió la cena, pero, sobre todo, se regaló lo más valioso: tiempo, compañía y afecto.

Detalles de la celebración navideña para adultos mayores

Entre abrazos, palabras de aliento y sonrisas sinceras, se fortaleció el mensaje de que en la Casa Hogar hay manos que acompañan, corazones que escuchan y un DIF que camina de la mano con quienes han dado tanto a lo largo de su vida.

Acciones del DIF en apoyo a abuelitas y abuelitos

Esta celebración fue un recordatorio del verdadero significado de la Navidad: compartir, amar y estar presentes para nuestras abuelitas y abuelitos.